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«Лидс» усилится защитником «Тоттенхэма»

11:18

«Лидс» планирует приобрести защитника «Тоттенхэма» Хуана Фойта, сообщает The Sun.

По информации источника, в покупке 22-летнего аргентинца заинтересован главный тренер «павлинов» и соотечественник игрока Марсело Бьелса. Сообщается, что «Лидс» предложит за футболиста 16 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Фойт провел за «Тоттенхэм» 7 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 13,5 миллиона евро.

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