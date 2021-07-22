«Лидс» усилился воспитанником «Челси» Бэйтом

«Лидс» объявил о заключении контракта с воспитанником «Челси» Льюисом Бэйтом.

Соглашение с 18-летним англичанином рассчитано на 3 года. Сумма трансфера составила 1,5 миллиона фунтов.

?? #LUFC are pleased to announce the signing of Lewis Bate from Chelsea — Leeds United (@LUFC) July 22, 2021

Полузащитник присоединится к молодежной команде «павлинов» и проведет в ней следующий сезон.