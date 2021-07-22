«Лидс» усилился воспитанником «Челси» Бэйтом
12:10
«Лидс» объявил о заключении контракта с воспитанником «Челси» Льюисом Бэйтом.
Соглашение с 18-летним англичанином рассчитано на 3 года. Сумма трансфера составила 1,5 миллиона фунтов.
?? #LUFC are pleased to announce the signing of Lewis Bate from Chelsea— Leeds United (@LUFC) July 22, 2021
Полузащитник присоединится к молодежной команде «павлинов» и проведет в ней следующий сезон.
Дополнительная информация:
https://www.leedsunited.com/news/team-news/28381/leeds-united-complete-lewis-bate-signing-from-chelsea
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