Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Лидс» усилился воспитанником «Челси» Бэйтом

12:10
Теги:

«Лидс» объявил о заключении контракта с воспитанником «Челси» Льюисом Бэйтом.

Соглашение с 18-летним англичанином рассчитано на 3 года. Сумма трансфера составила 1,5 миллиона фунтов.

Полузащитник присоединится к молодежной команде «павлинов» и проведет в ней следующий сезон.

Дополнительная информация:

https://www.leedsunited.com/news/team-news/28381/leeds-united-complete-lewis-bate-signing-from-chelsea

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Церемония открытия Олимпиады в Токио: время начала и где смотреть прямую трансляцию
«Иногда я могу быть милой». Гимнастка Севастьянова выложила фото с глубоким декольте
Стал известен состав сборной Испании по футболу на Олимпийские игры
Ефимова показала фото из бассейна на Олимпиаде в Токио и обратилась к Губерниеву
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд