«Тоттенхэм» обыграл «Лидс» в АПЛ

«Тоттенхэм» на выезде победил «Лидс» в матче 7-го тура чемпионата Англии-2025/26 — 2:1. Игра прошла на стадионе «Элланд Роуд».

За команду из Лондона голы забили Матис Тель и Мохаммед Кудус. Единственный мяч «Лидса» на счету Ноа Окафора.

«Тоттенхэм» набрал 14 очков и занимает второе место в таблице АПЛ. «Лидс» (8 очков) находится на 12-й строчке.