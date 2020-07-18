«Лидс» стал победителем чемпионшипа. Это стало понятно после того, как «Брентфорд» потерял очки в матче со «Сток Сити» (0:1). Теперь уже никто не имеет даже математической возможности сместить «Лидс» с первой строчки.

В последний раз «Лидс» выступал в АПЛ в сезоне-2003/04, после чего переживал финансовые трудности и даже переходил под внешнее управление.

Отметим, что за последние два года команда под руководством аргентинского специалиста Марсело Бьельсы стала одним из лидеров чемпионшипа, однако в прошлом сезоне потерпела поражение в плей-офф и не сумела подняться в высший дивизион.