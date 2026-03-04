«Лидс» дома проиграл «Сандерленду»

«Лидс» потерпел поражение от «Сандерленда» в матче 29-го тура чемпионата Англии — 0:1. Игра прошла на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе.

На 64-й минуте хозяева открыли счет, но гол защитника Джо Родона был отменен ВАР из-за офсайда. На 70-й минуте полузащитник гостей Хабиб Диарра реализовал пенальти и вывел свою команду вперед.

«Сандерленд» набрал 40 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. «Лидс» идет на 15-й строчке — 31 очко.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 29-й тур.

03 марта, 22:30. Элланд Роуд (Лидс)

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