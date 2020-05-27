English Football Statistician определил самый ненавистный клуб Англии. В исследовании посчитали количество оскорбительных зарядов в адрес команд.

На первом месте «Лидс». Фанаты других команд сочинили про «павлинов» 117 зарядов. На второй позиции «Ливерпуль» (50), третий — «Тоттенхэм» (42). Также в десятку попали «Манчестер Сити», «Сандерленд», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл», «Челси», «Бирмингем» и «Арсенал».

«Лидс» возглавляет турнирную таблицу Чемпионшипа. Команда является трехкратным чемпионом Англии.