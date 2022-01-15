«Лидс» проявляется интерес к нападающему «Лацио». Главным претендентом на игрока называется ЦСКА

«Лидс» проявляется интерес к нападающему «Лацио» Ведату Муричи, сообщает Yorkshire Evening Post. На 28-летнего косоварского футболиста также претендует «Вест Бромвич».

Ранее появлялась информация, что фаворитом в борьбе за игрока считатеся ЦСКА. Стороны ведут переговоры об аренде Муричи с обязательным выкупом в июне.

В нынешнем сезоне нападающий не забил ни разу в 11 матчах итальянской серии А, но отметился одной голевой передачей. Также Муричи принял участие в трех встречах группового этапа Лиги Европы, но не сумел отметиться в них результативными действиями.

Его контракт с римским клубом рассчитан до лета 2025-го. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего из Косово в 6 миллионов евро.