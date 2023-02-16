«Лидс» продлил контракт с защитником Эйлингом

«Лидс» сообщил, что воспользовался опцией продления контракта защитника Люка Эйлинга.

Первоначальный контракт 31-летнего футболиста должен был истечь в конце сезона-2022/23, но клуб активировал пункт в его соглашении, автоматически сохранив игрока до лета 2024 года.

Защитник играет за «Лидс» с 2016 года. В текущем сезоне он провел в составе команды 18 матчей во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи.