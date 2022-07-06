«Лидс» предложил 35 миллионов евро за футболиста «Брюгге» Де Кетеларе, которого хочет купить «Милан»

«Лидс» ведет борьбу за полузащитника «Брюгге» Шарля Де Кетеларе, сообщает HLN.

По информации источника, английский клуб предложил 35 миллионов евро за 21-летнего бельгийца.

На футболиста также претендует «Милан», чьи предложения пока не устраивают «Брюгге», при этом сам футболист хотел бы перейти в итальянский клуб.

В сезоне-2021/22 Де Кетеларе забил 18 голов и сделал 10 результативных передач в 49 матчах за «Брюгге».