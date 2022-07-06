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Сегодня, 12:35

«Лидс» предложил 35 миллионов евро за футболиста «Брюгге» Де Кетеларе, которого хочет купить «Милан»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Лидс» ведет борьбу за полузащитника «Брюгге» Шарля Де Кетеларе, сообщает HLN.

По информации источника, английский клуб предложил 35 миллионов евро за 21-летнего бельгийца.

На футболиста также претендует «Милан», чьи предложения пока не устраивают «Брюгге», при этом сам футболист хотел бы перейти в итальянский клуб.

В сезоне-2021/22 Де Кетеларе забил 18 голов и сделал 10 результативных передач в 49 матчах за «Брюгге».

Источник: https://www.hln.be/club-brugge/leeds-brengt-bod-van-tot-wel-35-miljoen-uit-maar-charles-de-ketelaere-wil-naar-ac-milan~ab4899ae/?referrer=https%3A%2F%2Ft.co%2F&referrer=https%3A%2F%2Fwww.goal.com%2F
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