«Лидс» после возвращения в АПЛ намерен потратить 120 миллионов евро на трансферы

«Лидс Юнайтед» планирует в летнее трансферное окно потратить на трансферы почти 120 миллионов евро, сообщает Sky Sports.

«Лидс» в сезоне-2024/25 стал победителем чемпионшипа, опередив «Бернли» лишь по дополнительным показателям. Команда спустя два года вернулась в АПЛ.

По оценкам Transfermarkt самыми дорогими игроками «Лидс» сейчас являются вингераы Даниэль Джеймс и Вильфрид Гнонто — по 18 миллионов евро.