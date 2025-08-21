«Лидс» подписал Окафора из «Милана»

Форвард «Милана» Ноа Окафор подписал контракт с «Лидсом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 25-летним швейцарцем рассчитано до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает сделку в 19 миллионов евро.

В феврале 2025 года Окафор был арендован «Наполи». В сезоне-2024/25 он провел в общей сложности 21 матч, в которых забил гол и сделал 2 результативные передачи.