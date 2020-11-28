«Лидс» назовет одну из трибун в честь Джеки Чарльтона

«Лидс» намерен увековечить память знаменитого английского футболиста Джеки Чарльтон. В его честь будет переименована одна из трибун домашнего стадиона клуба «Элланд Роуд», сообщает The Guardian.

Чарльтон попал в «Лидс» в 1950 году, когда ему было 15 лет. Он был частью команды, которая впервые в истории в 1969 году стала чемпионом Англии. А в 1966-м в составе сборной Англии Чарльтон стал чемпионом мира.

Знаменитый британский футболист, старший брат легенды британского футбола Бобби Чарльтона Джек Чарльтон умер в июле 2020 года в возрасте 85 лет.