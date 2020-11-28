«Лидс» назовет одну из трибун в честь Джеки Чарльтона
«Лидс» намерен увековечить память знаменитого английского футболиста Джеки Чарльтон. В его честь будет переименована одна из трибун домашнего стадиона клуба «Элланд Роуд», сообщает The Guardian.
Чарльтон попал в «Лидс» в 1950 году, когда ему было 15 лет. Он был частью команды, которая впервые в истории в 1969 году стала чемпионом Англии. А в 1966-м в составе сборной Англии Чарльтон стал чемпионом мира.
Знаменитый британский футболист, старший брат легенды британского футбола Бобби Чарльтона Джек Чарльтон умер в июле 2020 года в возрасте 85 лет.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю