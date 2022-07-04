«Лидс» нашел в «Лейпциге» замену Калвину Филлипсу

«Лидс» этим летом планирует приобрести полузащитника «Лейпцига» Тайлера Адамса, который станет заменой Калвину Филлипсу. В скором времени футболист перейдет в «Манчестер Сити».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, главный тренер английской команды Джесси Марш очень доволен игрой Адамса. Вместе они работали в «Лейпциге» в прошлом сезоне. Переговоры с клубами уже ведутся.

Трансферная стоимость игрока — 17 миллионов евро. В «Лейпциг» он перешел в 2019 из «Нью-Йорк РБ» за 4,5 миллиона евро. За сборную своей страны Тайлер Адамс провел 19 матчей.