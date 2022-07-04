«Лидс» нашел в «Лейпциге» замену Калвину Филлипсу
«Лидс» этим летом планирует приобрести полузащитника «Лейпцига» Тайлера Адамса, который станет заменой Калвину Филлипсу. В скором времени футболист перейдет в «Манчестер Сити».
По данным инсайдера Фабрицио Романо, главный тренер английской команды Джесси Марш очень доволен игрой Адамса. Вместе они работали в «Лейпциге» в прошлом сезоне. Переговоры с клубами уже ведутся.
Трансферная стоимость игрока — 17 миллионов евро. В «Лейпциг» он перешел в 2019 из «Нью-Йорк РБ» за 4,5 миллиона евро. За сборную своей страны Тайлер Адамс провел 19 матчей.
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|0
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|0
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11
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|0
|0-0
|0
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12
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|0
|0-0
|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
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|0-0
|0
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20
|Нот. Форест
|0
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
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|7.08
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|
Лестер – Брентфорд
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|16:00
|
МЮ – Брайтон
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Вест Хэм – Ман. Сити
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