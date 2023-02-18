«Лидс» намерен подписать канадского полузащитника «Брюгге» Бьюкенена

«Лидс» планирует подписать полузащитника «Брюгге» Тейджона Бьюкенена, сообщает TeamTalk.

По данным источника, английский клуб является главным претендентом на 24-летнего канадца. Трансфер может состояться в летнее трансферное окно.

Бьюкенен выступает за «Брюгге» с января 2022 года. В сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 4 результативных передачи в 22 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 12 миллионов евро.