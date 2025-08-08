«Лидс» намерен подписать Эль-Ханнуса из «Лестера»

«Лидс» заинтересован в трансфере нападающего «Лестера» Биляля Эль-Ханнуса, сообщил журналист Бен Джейкобс.

По данным источника, «Лидс» уже направил в «Лестер» запрос по поводу перехода 21-летнего марокканца. Также футболистом интересуются «Вест Хэм» и «Тоттенхэм». «Лестер» намерен выручить за нападающего около 30 миллионов евро. При этом нападающий хотел бы остаться в АПЛ после вылета «лис» оттуда.

В сезоне-2024/25 Эль-Ханнус в 37 матчах во всех турнирах забил 3 гола и сделал 6 результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 28 миллионов евро.