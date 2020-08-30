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«Лидс» нацелился на полузащитника «Удинезе» де Пауля

15:31
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Полузащитник «Удинезе» Родриго де Пауль попал в сферу интересов «Лидса», сообщает The Telegraph.

Новичок АПЛ работает над усилением состава и попытается приобрести аргентинского хавбека в межсезонье. В подписании 26-летнего игрока заинтересован лично главный тренер «павлинов» Марсело Бьельса.

Действующий контракт де Пауля с «Удинезе» рассчитан до июня 2024 года.

В минувшем сезоне полузащитник провел 35 матчей за «зебр», отличившись семью голами и семью ассистами.

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