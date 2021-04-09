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«Лидс» может подписать Серхио Агуэро

12:11
Серхио Агуэро. Фото AFP
Серхио Агуэро. Фото AFP
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«Лидс» претендует на нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, сообщает 90min.

По информации источника, в летнее трансферное окно «павлины» планируют продать форварда Родригу и находятся в поиске замены футболисту. Сообщается, что клуб рассчитывает побороться за Агуэро, который покинет «Манчестер Сити» на правах свободного агента в июле.

В сезоне-2020/21 Агуэро провел 15 матчей за «Манчестер Сити», на его счету 3 гола. 7 апреля сообщалось, что 32-летним аргентинцем интересуются «Челси» и «Тоттенхэм».

Дополнительная информация:

https://www.90min.com/posts/leeds-transfer-manchester-city-chelsea-sergio-aguero-exclusive

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