«Лидс» может купить форварда «Валенсии» Родриго

«Лидс» претендует на нападающего «Валенсии» Родриго, сообщает Goal.com.

По информации источника, в 29-летнем испанце лично заинтересован главный тренер «павлинов» Марсело Бьелса. Сообщается, что «Валенсия» требует за игрока 30 миллионов евро, однако английский клуб надеется договориться о трансфере за меньшую сумму.

В сезоне-2019/20 Родриго провел за «Валенсию» 34 матча, на его счету 7 голов и 11 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 36 миллионов евро.