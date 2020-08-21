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«Лидс» может купить форварда «Валенсии» Родриго

11:48
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«Лидс» претендует на нападающего «Валенсии» Родриго, сообщает Goal.com.

По информации источника, в 29-летнем испанце лично заинтересован главный тренер «павлинов» Марсело Бьелса. Сообщается, что «Валенсия» требует за игрока 30 миллионов евро, однако английский клуб надеется договориться о трансфере за меньшую сумму.

В сезоне-2019/20 Родриго провел за «Валенсию» 34 матча, на его счету 7 голов и 11 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 36 миллионов евро.

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