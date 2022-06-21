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Сегодня, 06:57

«Лидс» может купить Адаму Траоре у «Вулверхэмптона»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Лидс» интересуется вингером «Вулверхэмптона» Адамой Траоре, сообщает Football Insider.

По информации источника, «павлины» рассчитывают усилиться 26-летним испанцем этим летом. Сообщается, что «Вулверхэмптон» требует за футболиста 18 миллионов фунтов.

Во второй половине сезона Траоре выступал на правах аренды за «Барселону», на его счету 4 результативных передачи в 17 матчах за каталонцев.

Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» решили не выкупать футболиста у «Вулверхэмптона».

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