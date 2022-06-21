«Лидс» может купить Адаму Траоре у «Вулверхэмптона»
«Лидс» интересуется вингером «Вулверхэмптона» Адамой Траоре, сообщает Football Insider.
По информации источника, «павлины» рассчитывают усилиться 26-летним испанцем этим летом. Сообщается, что «Вулверхэмптон» требует за футболиста 18 миллионов фунтов.
Во второй половине сезона Траоре выступал на правах аренды за «Барселону», на его счету 4 результативных передачи в 17 матчах за каталонцев.
Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» решили не выкупать футболиста у «Вулверхэмптона».
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3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
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|0
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|0
|0
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|0
|0-0
|0
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|0
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|0
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8
|Лестер
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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9
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Вулверхэмптон
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|0
|0
|0-0
|0
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|0
|0
|0
|0
|0-0
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12
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
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|0
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
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|16:00
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МЮ – Брайтон
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|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
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