«Лидс» и «Ливерпуль» сыграют в чемпионате Англии 6 декабря

«Лидс» и «Ливерпуль» сыграют в 15-м туре чемпионата Англии в субботу, 6 декабря. Начало матча на стадионе «Эллан Роуд» в Лидсе (Англия) — в 20.30 по московскому времени.

«Лидс» — «Ливерпуль»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Лидс» — «Ливерпуль» можно в нашем матч-центре.

В России официально не показывают АПЛ. Трансляции Английской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 15-й тур.

06 декабря 2025, 20:30. Элланд Роуд (Лидс)

После 14 туров чемпионата Англии «Лидс» набрал 14 очков и занимает 17-е место, у «Ливерпуля» 22 очка и девятая строчка в таблице.