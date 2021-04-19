«Ливерпуль» упустил победу в матче АПЛ с «Лидсом»

«Лидс» на своем поле сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1) в матче 32-го тура чемпионата Англии.

На 31-й минуте встречи гол забил нападающий мерсисайдцев Садио Мане. Окончательный счет на табло установил защитник «Лидса» Диего Льоренте на 87-й минуте матча.

Команда Юргена Клоппа с 53 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице АПЛ. «Лидс» — 10-я строчка и 46 баллов.

24 апреля «Ливерпуль» сыграет с «Ньюкаслом». 25 апреля «Лидс» встретится дома с «Манчестер Юнайтед».