«Ливерпуль» в гостях переиграл «Лидс», но потерял Эллиотта из-за травмы
«Ливерпуль» в гостях переиграл «Лидс» в матче 4-го тура чемпионата Англии со счетом 3:0. Голами отметились Мо Салах, Фабиньо и Садио Мане.
Игру омрачила серьезная травма полузащитника «Ливерпуля» Харви Эллиотта. 18-летний хавбек пострадал после подката Паскаля Стрейка, который за свой фол получил красную карточку.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
4-й тур
«Лидс» — «Ливерпуль» — 0:3 (0:1)
Голы: Салах, 20 (0:1). Фабинью, 50 (0:2). Мане, 90+2 (0:3).
«Лидс»: Мелье, Купер, Даллас, Льоренте (Стрейк, 33), Фирпо, Эйлинг, Филлипс, Родриго (Робертс, 46), Бэмфорд, Рафинья, Харрисон (Джеймс, 68).
«Ливерпуль»: Алиссон, Матип, ван Дейк, Робертсон, Александр-Арнолд, Тиагу Алькантара (Кейта, 90+3), Фабинью, Салах, Мане, Диогу Жота (Окслейд-Чемберлен, 82), Эллиотт (Хендерсон, 63).
Предупреждения: Купер, 12. Фабинью, 15. Льоренте, 31.
Удаление: Стрейк, 60.
Судья: Поусон (Англия).
12 сентября. Лидс. Стадион «Элланд Роуд».
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2021-2022/
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