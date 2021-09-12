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«Ливерпуль» в гостях переиграл «Лидс», но потерял Эллиотта из-за травмы

20:28
«Лидс» — «Ливерпуль» — 0:3. Фото ФК «Ливерпуль».
«Лидс» — «Ливерпуль» — 0:3. Фото ФК «Ливерпуль».
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«Ливерпуль» в гостях переиграл «Лидс» в матче 4-го тура чемпионата Англии со счетом 3:0. Голами отметились Мо Салах, Фабиньо и Садио Мане.

Игру омрачила серьезная травма полузащитника «Ливерпуля» Харви Эллиотта. 18-летний хавбек пострадал после подката Паскаля Стрейка, который за свой фол получил красную карточку.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

4-й тур

«Лидс» — «Ливерпуль» — 0:3 (0:1)

Голы: Салах, 20 (0:1). Фабинью, 50 (0:2). Мане, 90+2 (0:3).

«Лидс»: Мелье, Купер, Даллас, Льоренте (Стрейк, 33), Фирпо, Эйлинг, Филлипс, Родриго (Робертс, 46), Бэмфорд, Рафинья, Харрисон (Джеймс, 68).

«Ливерпуль»: Алиссон, Матип, ван Дейк, Робертсон, Александр-Арнолд, Тиагу Алькантара (Кейта, 90+3), Фабинью, Салах, Мане, Диогу Жота (Окслейд-Чемберлен, 82), Эллиотт (Хендерсон, 63).

Предупреждения: Купер, 12. Фабинью, 15. Льоренте, 31.

Удаление: Стрейк, 60.

Судья: Поусон (Англия).

12 сентября. Лидс. Стадион «Элланд Роуд».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Нижний Новгород 2
2-й тайм

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 3
Ахмат 1
Матч завершен

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 3
Химки 1
Матч завершен

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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