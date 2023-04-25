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25 апреля, 23:56

Варди забил в АПЛ впервые с октября и принес «Лестеру» ничью в матче с «Лидсом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Джейми Варди.
Фото Reuters

«Лестер» в гостях сыграл вничью с «Лидсом» в 33-м туре АПЛ — 1:1.

Хозяева поля вышли вперед на 20-й минуте благодаря голу Луиса Синистерры. Они выигрывали до 80-й минуты, когда равновесие в счете восстановил Джейми Варди, вышедший на замену во втором тайме. Нападающий забил свой первый мяч в 2023 году. Он не отличался в 19 матчах подряд во всех турнирах, а последний гол в АПЛ забил в октябре в ворота «Вулверхэмптона» (4:0) в 13-м туре.

«Лидс» с 30 очками остался на 16-м месте в АПЛ. «Лестер» уступает сегодняшнему сопернику на одно очко и занимает 17-ю строчку в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 33-й тур
25 апр, 22:00. Elland Road (Лидс)
Лидс
1:1
Лестер

Джейми Варди
Футбол
ФК Лестер
ФК Лидс
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 32 23 6 3 77-34 75
2
 Ман. Сити 30 22 4 4 78-28 70
3
 Ньюкасл 31 16 11 4 54-25 59
4
 МЮ 30 18 5 7 46-37 59
5
 Тоттенхэм 32 16 5 11 58-51 53
6
 Астон Вилла 32 15 6 11 45-41 51
7
 Ливерпуль 31 14 8 9 59-38 50
8
 Брайтон 29 14 7 8 54-37 49
9
 Фулхэм 31 13 6 12 44-42 45
10
 Брентфорд 32 10 14 8 48-43 44
11
 Челси 31 10 9 12 30-33 39
12
 Вулверхэмптон 33 10 7 16 29-44 37
13
 Кр. Пэлас 33 9 10 14 31-42 37
14
 Вест Хэм 31 9 7 15 33-41 34
15
 Борнмут 32 9 6 17 31-63 33
16
 Лидс 32 7 8 17 41-62 29
17
 Лестер 32 8 4 20 43-56 28
18
 Эвертон 32 6 10 16 24-46 28
19
 Нот. Форест 32 6 9 17 26-59 27
20
 Саутгемптон 32 6 6 20 27-56 24
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25.04 21:30
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
 2 : 0
25.04 21:45
Астон Вилла – Фулхэм
 - : -
25.04 22:00
Лидс – Лестер
 - : -
26.04 21:30
Нот. Форест – Брайтон
 - : -
26.04 21:45
Вест Хэм – Ливерпуль
 - : -
26.04 21:45
Челси – Брентфорд
 - : -
26.04 22:00
Ман. Сити – Арсенал
 - : -
27.04 21:45
Эвертон – Ньюкасл
 - : -
27.04 21:45
Саутгемптон – Борнмут
 - : -
27.04 22:15
Тоттенхэм – МЮ
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 32
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 24
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 19
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 15
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 11
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 9
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 20 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 31 1 9
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 19 1 5
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