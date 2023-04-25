Варди забил в АПЛ впервые с октября и принес «Лестеру» ничью в матче с «Лидсом»

«Лестер» в гостях сыграл вничью с «Лидсом» в 33-м туре АПЛ — 1:1.

Хозяева поля вышли вперед на 20-й минуте благодаря голу Луиса Синистерры. Они выигрывали до 80-й минуты, когда равновесие в счете восстановил Джейми Варди, вышедший на замену во втором тайме. Нападающий забил свой первый мяч в 2023 году. Он не отличался в 19 матчах подряд во всех турнирах, а последний гол в АПЛ забил в октябре в ворота «Вулверхэмптона» (4:0) в 13-м туре.

«Лидс» с 30 очками остался на 16-м месте в АПЛ. «Лестер» уступает сегодняшнему сопернику на одно очко и занимает 17-ю строчку в турнирной таблице.