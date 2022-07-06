«Лидс» купил американского полузащитника «Лейпцига» Адамса

«Лидс» на официальном сайте объявили о трансфере полузащитника «Лейпцина» Тайлера Адамса.

23-летний футболист из США заключил с клубом АПЛ контракт до 2027 года.

Сумма сделки, по данным СМИ, составила 20 миллионов фунтов стерлингов.

Главный тренер английской команды Джесси Марш является большим поклонником Адамса, с которым он работал в «Лейпциге» в прошлом сезоне.

В сезоне-2021/22 Адамс провел 36 матчей за «Лейпциг», в которых сделал результативную передачу.