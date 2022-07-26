«Лидс» интересуется защитником «Реала» Гутьерресом
«Лидс» может приобрести защитника «Реала» Мигеля Гутьерреса, сообщает TeamTalk.
По данным источника, мадридский клуб хочет продать 20-летнего игрока и оценивает его примерно в 7 миллионов фунтов стерлингов.
В минувшем сезоне Гутьеррес сыграл за «Реал» 4 матча во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу.
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14
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|0
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15
|Саутгемптон
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|0
|0
|0-0
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16
|Эвертон
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|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
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|0-0
|0
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18
|Фулхэм
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|0-0
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
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|6.08
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Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
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Лестер – Брентфорд
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МЮ – Брайтон
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