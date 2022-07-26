«Лидс» интересуется защитником «Реала» Гутьерресом

«Лидс» может приобрести защитника «Реала» Мигеля Гутьерреса, сообщает TeamTalk.

По данным источника, мадридский клуб хочет продать 20-летнего игрока и оценивает его примерно в 7 миллионов фунтов стерлингов.

В минувшем сезоне Гутьеррес сыграл за «Реал» 4 матча во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу.