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Сегодня, 09:51

«Лидс» интересуется защитником «Реала» Гутьерресом

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Лидс» может приобрести защитника «Реала» Мигеля Гутьерреса, сообщает TeamTalk.

По данным источника, мадридский клуб хочет продать 20-летнего игрока и оценивает его примерно в 7 миллионов фунтов стерлингов.

В минувшем сезоне Гутьеррес сыграл за «Реал» 4 матча во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу.

Источник: https://www.teamtalk.com/news/exclusive-leeds-miguel-gutierrez-transfer-support-dallas
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