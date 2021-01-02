«Лидс» интересуется Лукасом Васкесом

«Лидс» проявляет интерес к нападающему «Реала» Лукасу Васкесу, сообщает Todofichajes.

По информации источника, главный тренер «павлинов» Марсело Бьелса хочет поработать с 29-летним испанцем. Сообщается, что сам футболист заинтересован в том, чтобы попробовать свои силы в чемпионате Англии.

В сезоне-2020/21 Васкес провел 18 матчей за «Реал», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.