«Лидс» и «Боруссия» интересуются Буонанотте из «Брайтона»

Полузащитник «Брайтона» Факундо Буонанотте может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Yorkshire Evening Post.

По сведениям источника, на 20-летнего аргентинца претендует «Лидс», который вернулся в АПЛ. Также игроком интересуется дортмундская «Боруссия».

В сезоне-2024/25 Буонанотте провел в аренде в «Лестере» 35 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.