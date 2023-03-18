«Лидс» хочет подписать защитника «Боруссии» Геррейру

«Лидс» надеется подписать защитника дортмундской «Боруссии» Рафаэля Геррейру, сообщает Football Insider.

По данным источника, у 29-летнего игрока заканчивается контракт в конце текущего сезона и руководство английского клуба следит за развитием событий.

Защитник выступает за дортмундский клуб с 2016 года. В сезоне-2022/23 Геррейру сыграл за «Боруссию» 26 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 9 результативных передач.