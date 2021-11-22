«Лидс» хочет арендовать полузащитника «Челси» Баркли зимой

«Лидс» хочет арендовать полузащитника «Челси» Росса Баркли во время зимнего трансферного окна, сообщает Daily Mail.

По информации источника, благодаря подписанию Баркли «Лидс» хочет укрепить свою полузащиту.

В нынешнем сезоне 27-летний англичанин провел восемь матчей за «Челси» и не отметился результативными действиями. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет 17 миллионов евро. Его контракт с лондонским клубом истекает в конце сезона-2022/22.