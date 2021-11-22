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«Лидс» хочет арендовать полузащитника «Челси» Баркли зимой

08:59
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«Лидс» хочет арендовать полузащитника «Челси» Росса Баркли во время зимнего трансферного окна, сообщает Daily Mail.

По информации источника, благодаря подписанию Баркли «Лидс» хочет укрепить свою полузащиту.

В нынешнем сезоне 27-летний англичанин провел восемь матчей за «Челси» и не отметился результативными действиями. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет 17 миллионов евро. Его контракт с лондонским клубом истекает в конце сезона-2022/22.

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Карен Саркисян все материалы автора

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