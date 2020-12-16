«Лидс» хочет арендовать Джеймса у «Манчестер Юнайтед»

«Лидс» намерен арендовать нападающего «Манчестер Юнайтед» Дэниэла Джеймса в ближайшее трансферное окно, сообщает The Telegraph.

Валлийский вингер был интересен «павлинам» минувшим летом, но тогда они не смогли договориться с «Ман Юнайтед». На 23-летнего футболиста также претендует «Эвертон».

В этом сезоне Джеймс провел матчей за «красных дьяволов», отметившись одним забитым голом.