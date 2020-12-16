Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Лидс» хочет арендовать Джеймса у «Манчестер Юнайтед»

21:20
Теги:

«Лидс» намерен арендовать нападающего «Манчестер Юнайтед» Дэниэла Джеймса в ближайшее трансферное окно, сообщает The Telegraph.

Валлийский вингер был интересен «павлинам» минувшим летом, но тогда они не смогли договориться с «Ман Юнайтед». На 23-летнего футболиста также претендует «Эвертон».

В этом сезоне Джеймс провел матчей за «красных дьяволов», отметившись одним забитым голом.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир