«Лидс» хочет арендовать Джеймса у «Манчестер Юнайтед»
21:20
«Лидс» намерен арендовать нападающего «Манчестер Юнайтед» Дэниэла Джеймса в ближайшее трансферное окно, сообщает The Telegraph.
Валлийский вингер был интересен «павлинам» минувшим летом, но тогда они не смогли договориться с «Ман Юнайтед». На 23-летнего футболиста также претендует «Эвертон».
В этом сезоне Джеймс провел матчей за «красных дьяволов», отметившись одним забитым голом.
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