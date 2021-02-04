«Лидс» проиграл «Эвертону»

«Эвертон» на выезде победил «Лидс» (2:1) в матче 22-го тура чемпионата Англии.

У хозяев отличился Рафинья, в составе гостей забивали Гильфи Сигурдссон и Доминик Калверт-Льюин.

«Эвертон» набрал 36 очков и на данный момент занимает шестое место. У «Лидса» 29 очков и 11-я позиция.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

22-й тур

«Лидс» — «Эвертон» — 1:2 (0:2)

Голы: Сигурдссон, 9 (0:1). Калверт-Льюин, 41 (0:2). Рафинья, 48 (1:2).

«Лидс»: Меллье, Купер, Даллас, Алиоски (Пабло Эрнандес, 78), Стрейк, Эйлинг, Клих (Робертс, 69), Филлипс, Бэмфорд, Рафинья, Харрисон (Элдер Кошта, 87).

«Эвертон»: Ольсен, Динь, Мина, Холгейт, Годфри, Сигурдссон (Дэйвис, 90), Андре Гомеш, Дукуре, Ивоби (Кинг, 87), Калверт-Льюин, Ришарлисон (Кин, 80).

Предупреждения: Харрисон, 16. Эйлинг, 79. Холгейт, 89. Годфри, 90. Ольсен, 90+1.

Судья: Оливер.

3 февраля. Лидс. Стадион «Элланд Роуд».