«Лидс» переиграл «Челси», экс-защитник ЦСКА Бийол забил гол

«Лидс» выиграл у «Челси» в матче 14-го тура чемпионата Англии — 3:1. Игра прошла на стадионе «Элланд Роуд».

На 6-й минуте экс-защитник ЦСКА Яка Бийол открыл счет. В концовке первого тайма Ао Танака удвоил преимущество хозяев. После перерыва «синие» отыграли один мяч — забил вышедший на замену Педру Нету. В концовке Доминик Калверт-Льюин вернул хозяевам преимущество в два мяча установил окончательный счет.

«Лидс» прервал серию поражений и с 14 очками занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» идет на 4-й строчке — 24 очка.