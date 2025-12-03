«Лидс» — «Челси»: онлайн-трансляция матча АПЛ

«Лидс» и «Челси» сыграют в чемпионате Англии 3 декабря

«Лидс» и «Челси» сыграют в 14-м туре чемпионата Англии в среду, 3 декабря. Начало матча на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе (Англия) — в 23.15 по московскому времени.

«Лидс» — «Челси»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Лидс» — «Челси» можно в нашем матч-центре.

В России официально не показывают АПЛ. Трансляции Английской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 14-й тур.

03 декабря 2025, 23:15. Элланд Роуд (Лидс)

В 13 турах чемпионата Англии «Лидс» набрал 11 очков и занимает 18-е место, у «Челси» 24 очка и третья строчка в таблице.