«Лидс» и «Брентфорд» голов не забили

«Лидс» сыграл вничью с «Брентфордом» в домашнем матче 31-го тура чемпионата Англии — 0:0.

Хозяева нанесли 14 ударов по воротам соперников (четыре — в створ), а гости — шесть (два в створ).

Серия «Брентфорда» без побед во всех турнирах составляет четыре матча. Он занимает седьмое место в таблице чемпионата Англии с 46 очками после 31 игры. «Лидс» (33 очка после 31 встречи) располагается на 15-м месте.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 31-й тур.

21 марта, 23:00. Элланд Роуд (Лидс)

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