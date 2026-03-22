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22 марта, 01:00

«Лидс» и «Брентфорд» голов не забили

Павел Лопатко

«Лидс» сыграл вничью с «Брентфордом» в домашнем матче 31-го тура чемпионата Англии — 0:0.

Хозяева нанесли 14 ударов по воротам соперников (четыре — в створ), а гости — шесть (два в створ).

Серия «Брентфорда» без побед во всех турнирах составляет четыре матча. Он занимает седьмое место в таблице чемпионата Англии с 46 очками после 31 игры. «Лидс» (33 очка после 31 встречи) располагается на 15-м месте.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 31-й тур.
21 марта, 23:00. Элланд Роуд (Лидс)
Лидс
0:0
Брентфорд

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ФК Брентфорд
ФК Лидс
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
23.08 18:30 Ньюкасл – Ливерпуль - : -
24.08 22:00 Фулхэм – Челси - : -
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