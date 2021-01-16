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«Лидс» уступил «Брайтону», «Вест Хэм» обыграл «Бернли»

19:54
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В матче 19-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» победил «Бернли» (1:0). Единственный мяч в активе Майкла Антонио.

«Брайтон» с аналогичным результатом переиграл «Лидс». Гол забил Нил Мопей.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

19-й тур

«Лидс» — «Брайтон» — 0:1 (0:1)

Гол: Мопей, 17.

«Лидс»: Касилья, Купер, Даллас, Алиоски (Пабло Эрнандес, 67), Стрейк, Эйлинг, Клих, Родриго (Робертс, 62), Бэмфорд, Рафинья (Поведа, 75), Харрисон.

«Брайтон»: Санчес, Данк, Фелтман, Берн, Уэбстер, Уайт, Гросс, Марч, Макаллистер (Биссума, 62), Мопей (Преппер, 81), Троссар (Тау, 73).

Предупреждения: Эйлинг, 42. Уэбстер, 71.

Судья: Френд.

16 января. Лидс. Стадион «Элланд Роуд».

«Вест Хэм» — «Бернли» — 1:0 (1:0)

Гол: Антонио, 9.

«Вест Хэм»: Фабяньски, Огбонна, Доусон, Цоуфал, Крессуэлл, Пабло Форнальс, Соучек, Райс, Антонио, Бенрама (Лансини, 68), Боуэн (Ярмоленко, 82).

«Бернли»: Поуп, Питерс, Ми, Лоутон, Тарковски, Брэйди, Уэствуд, Браунхил, Вуд (Родригес, 72), Гвюдмундссон (Макнейл, 46), Барнс (Выдра, 63).

Предупреждения: Барнс, 63. Соучек, 73. Огбонна, 83.

Судья: Кавана.

16 января. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».

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