«Лидс» близок к покупке защитника «Зальцбурга» Кристенсена

«Лидс» близок к подписанию защитника «Зальцбурга» Расмуса Кристенсена, сообщает The Telegraph.

По данным источника, главный тренер английской команды Джесси Марш знаком с 24-летним датчанином по работе в австрийском клубе и хочет видеть его в своем составе.

«Лидс» находится на продвинутой стадии переговоров, сумма трансфера может составить около 10 миллионов фунтов.

В сезоне-2021/22 Кристенсен забил 10 голов и отдал 8 результативных передач в 44 матчах за «Зальцбург». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 13,5 миллиона евро.