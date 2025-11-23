Футбол
Сегодня, 19:00

Дубль Роджерса принес «Астон Вилле» победу над «Лидсом»

Ана Горшкова
Корреспондент

«Астон Вилла» на выезде победила «Лидс» в 12-м туре чемпионата Англии — 2:1. Матч прошел на стадионе «Элланд Роуд».

Дубль за команду из Бирмингема оформил Морган Роджерс. За клуб из Лидса забил Лукас Нмеча.

«Астон Вилла» (21 очко) поднялась на четвертое место в таблице АПЛ. «Лидс» с 11 очками располагается на 18-й позиции.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 12-й тур.
23 ноября, 17:00. Elland Road (Лидс)
Лидс
1:2
Астон Вилла

Источник: Таблица АПЛ
ФК Астон Вилла
ФК Лидс
«Арсенал» — «Тоттенхэм»: онлайн-трансляция матча АПЛ
