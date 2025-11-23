Дубль Роджерса принес «Астон Вилле» победу над «Лидсом»

«Астон Вилла» на выезде победила «Лидс» в 12-м туре чемпионата Англии — 2:1. Матч прошел на стадионе «Элланд Роуд».

Дубль за команду из Бирмингема оформил Морган Роджерс. За клуб из Лидса забил Лукас Нмеча.

«Астон Вилла» (21 очко) поднялась на четвертое место в таблице АПЛ. «Лидс» с 11 очками располагается на 18-й позиции.