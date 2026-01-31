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31 января, 15:00

«Лидс» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча АПЛ

«Лидс» и «Арсенал» сыграют в чемпионате Англии 31 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Reuters

«Лидс» и «Арсенал» сыграют в 24-м туре чемпионата Англии в субботу, 31 января. Начало матча на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе (Англия) — в 18.00 по московскому времени.

«Лидс» — «Арсенал»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Лидс» — «Арсенал» можно в нашем матч-центре.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 24-й тур.
31 января, 18:00. Элланд Роуд (Лидс)
Лидс
0:4
Арсенал

В России официально не показывают АПЛ. Трансляции Английской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».

После 23 тура чемпионата Англии «Лидс» набрал 26 очков и занимает 16-е место, у «Арсенала» — 50 очков и первая строчка в таблице.

Предыдущим соперником «павлинов» в премьер-лиге был «Эвертон» (1:1), «канониры» в предыдущем туре уступили «Манчестер Юнайтед» (2:3).

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ФК Лидс
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2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
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