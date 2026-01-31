«Лидс» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча АПЛ

«Лидс» и «Арсенал» сыграют в чемпионате Англии 31 января

«Лидс» и «Арсенал» сыграют в 24-м туре чемпионата Англии в субботу, 31 января. Начало матча на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе (Англия) — в 18.00 по московскому времени.

«Лидс» — «Арсенал»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)

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Чемпионат Англии. Премьер-лига. 24-й тур.

31 января, 18:00. Элланд Роуд (Лидс)

В России официально не показывают АПЛ. Трансляции Английской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».

После 23 тура чемпионата Англии «Лидс» набрал 26 очков и занимает 16-е место, у «Арсенала» — 50 очков и первая строчка в таблице.

Предыдущим соперником «павлинов» в премьер-лиге был «Эвертон» (1:1), «канониры» в предыдущем туре уступили «Манчестер Юнайтед» (2:3).