Лидеры команд АПЛ из-за коронавируса боятся тренироваться

Власти Великобритании объявили о том, что разрешат с начала июня проводить спортивные и культурные мероприятия, но без зрителей. Лидеры команд АПЛ встретили новость без энтузиазма — некоторые боятся тренироваться из-за коронавируса, сообщает Daily Mail.

Команды должны приступить к тренировкам в понедельник. Некоторые игроки сообщили руководству, что опасаются заразиться и не выйдут на занятия. Они думают, что лучше всего подождать, пока ситуация не нормализуется. Футболисты раздосадованы тем, что при принятии решения не учли их мнения. Также они считают, что уделяется недостаточное внимание контролю здоровья.

Ранее сообщалось, что руководство АПЛ разрабатывает план действий на случай досрочного завершения текущего сезона. В случае возобновления первенства при пустых трибунах команды лишаться доходов от продажи билетов, что наиболее сильно ударит по клубам в нижней части таблицы, однако они получат все выплаты от телевещателей.