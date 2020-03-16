«Лейтон Ориент» предложил провести виртуальный чемпионат по футболу. «Сельта» напрашивается в число участников

Английский клуб «Лейтон Ориент» выступил с инициативой провести турнир по виртуальному футболу среди европейских клубов, пока чемпионаты приостановлены из-за мировой пандемии коронавируса. Клуб предложил провести турнир по FIFA20 среди 64 команд. Уже набралось 59 участников.

? Good morning everyone!



Early this morning, we hit the 64 mark, as reigning Premier League champions @ManCity registered their interest!



Since then, we've had 5 more teams try to get in...



So we have two options for you to decide where we go next with this...



? pic.twitter.com/QeEL8WAOJN — Leyton Orient (@leytonorientfc) March 16, 2020

Одно из последних вакантных мест может занять «Сельта». Испанский клуб уже заявил о желание принять участие.

Hey, @leytonorientfc! ?? Is there a spot for us? We're ready to have some fun! https://t.co/S6uDA5ndnl — RC Celta ? #QuedaNaCasa #IstoTam?n?Afouteza (@RCCelta) March 16, 2020

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тысяч человек, более 6 тысяч умерли. В России зарегистрировано 93 случая инфицирования.

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