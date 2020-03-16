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«Лейтон Ориент» предложил провести виртуальный чемпионат по футболу. «Сельта» напрашивается в число участников

18:13
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Английский клуб «Лейтон Ориент» выступил с инициативой провести турнир по виртуальному футболу среди европейских клубов, пока чемпионаты приостановлены из-за мировой пандемии коронавируса. Клуб предложил провести турнир по FIFA20 среди 64 команд. Уже набралось 59 участников.

Одно из последних вакантных мест может занять «Сельта». Испанский клуб уже заявил о желание принять участие.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тысяч человек, более 6 тысяч умерли. В России зарегистрировано 93 случая инфицирования.

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