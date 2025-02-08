«Лейтон Ориент» сыграет с «Манчестер Сити» в 1/16 финала Кубка Англии 8 февраля

«Лейтон Ориент» сыграет с «Манчестер Сити» в 1/16 финала Кубка Англии в субботу, 8 февраля. Матч пройдет на стадионе «Брисбен Роуд — Машрум» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 15.15 по московскому времени.

Кубок Англии. 1/16 финала.

08 февраля 2025, 15:15. Gaughan Group Stadium (Лондон)

Ключевые события встречи «Лейтон Ориент» — «Манчестер Сити» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей Кубка Англии нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Кубок Англии стартовал 2 ноября 2024 года и завершится 17 мая 2025-го.

В истории очных противостояний соперники ни разу не встречались.

В 1/32 финала турнира «Лейтон Ориент» победил «Дерби Каунти» по серии пенальти 1:1 (6:5П).