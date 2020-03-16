Защитник Лейтон Бэйнс продлит контракт с «Эвертоном» на год и не станет покидать команду в качестве свободного агента в ближайшее летнее трансферное окно, сообщает Goal.com со ссылкой на The Athletic.

По информации источника, 35-летний англичанин изначально хотел уйти из «Эвертона» и перейти в «Лос-Анджелес Гэлакси», но все же согласился остаться в Англии и подписать контракт до лета 2021 года с нынешним клубом.

В сезоне-2019/20 Бэйнс провел за «Эвертон» 6 матчей, на счету защитника 1 гол. Он перешел в команду в 2007 году из «Уигана».