«Лейпциг» согласовал с «Ливерпулем» аренду Фабиу Карвалью

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиу Карвалью перейдет в «Лейпциг» на правах аренды, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 20-летний футболист присоединится к немецкому клубу до конца июня 2024 года — опция выкупа не предусмотрена. Переговоры находятся в стадии завершения, договор будет подписан на следующей неделе. Полное соглашение между сторонами достигнуто.

Карвалью перешел в «Ливерпуль» из «Фулхэма» летом 2022 года, контракт рассчитан до лета 2027 года. В сезоне-2022/23 он забил 3 гола в 21 матче за мерсисайдцев.