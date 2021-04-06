«Лестер» заинтересован в полузащитнике «Ливерпуля» Кейта

«Лестер» может приобрести полузащитника «Ливерпуля» Наби Кейта в летнее трансферное окно, сообщает Football Insider.

По информации источника, гвинеец может покинуть команду из-за того, что он недоволен недостаточной игровой практикой.

Кейта перешел в «Ливерпуль» из «Лейпцига» в 2018 году за 60 миллионов евро. Его контракт действует до 2023 года.

В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел 10 матчей в чемпионате Англии, не отметившись результативными действиями.