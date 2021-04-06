«Лестер» заинтересован в полузащитнике «Ливерпуля» Кейта
16:58
«Лестер» может приобрести полузащитника «Ливерпуля» Наби Кейта в летнее трансферное окно, сообщает Football Insider.
По информации источника, гвинеец может покинуть команду из-за того, что он недоволен недостаточной игровой практикой.
Кейта перешел в «Ливерпуль» из «Лейпцига» в 2018 году за 60 миллионов евро. Его контракт действует до 2023 года.
В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел 10 матчей в чемпионате Англии, не отметившись результативными действиями.
Дополнительная информация:
https://www.footballinsider247.com/sources-liverpool-midfielder-keita-on-leicester-city-radar-as-price-tag-plummets/
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