«Лестер» уступил «Борнмуту» и может потерять четвертое место, если «МЮ» выиграет свой матч

«Лестер» в матче 35-го тура чемпионата Англии уступил «Борнмуту» со счетом 1:4.

«Лисы» забили первыми усилиями Джейми Варди, хозяева ответили дублем Доминика Соланке, а также голом Джунора Станисласа и Джонни Эванса, который забил в свои ворота.

С 67-й минуты «Лестер» играл вдесятером после удаления Чаглара Сеюнджю.

После этого матча «Лестер» с 59 очками остался на четвертом месте, но его может обогнать «Манчестер Юнайтед», если в этом туре обыграет «Саутгемптон». «Борнмут» с 18 очками поднялся на 18-ю строчку.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

35-й тур

«Борнмут» — «Лестер» — 4:1 (0:1)

Голы: Варди, 23 (0:1). Станислас, 66 — с пенальти (1:1). Соланке, 67 (2:1). Эванс, 83 — в свои ворота (3:1). Соланке, 87 (4:1).

«Борнмут»: Рамсдейл, Аке (С.Кук, 40), Рико, Келли, Стэйси, Гослинг (Биллинг, 46), Лерма, Брукс (Л.Кук, 81), К.Уилсон (Сарридж, 90), Соланке, Данджума (Станислас, 46).

«Лестер»: Шмайхель, Фукс, Эванс, Чаглар Сеюнджю, Джастин, Олбрайтон (Беннетт, 16), Тилеманс, Ндиди, Варди, Перес (Барнс, 71), Ихеаначо (Прат, 46).

Предупреждения: Гослинг, 32. Ндиди, 64. Станислас, 86.

Удаление: Чаглар Сеюнджю, 67.

Судья: Аттуэлл (Англия).

12 июля. Борнмут. Стадион «Дин Корт».