«Лестер» установил антирекорд АПЛ по поражениям без забитых голов

«Лестер» потерпел поражение от «Брентфорда» (0:4) в матче 26-го тура чемпионата Англии. Это шестое подряд поражение «лис» на своем поле.

Как сообщает Opta, «Лестер» стал первой командой в истории высшего дивизиона Англии, проигравшей 6 домашних матчей подряд, не забив ни одного гола.

Ранее команда Руда ван Нистелроя проиграла на своем поле «Арсеналу» (0:2), «Фулхэму» (0:2), «Кристал Пэлас» (0:2), «Манчестер Сити» (0:2) и «Вулверхэмптону» (0:3).