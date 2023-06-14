«Лестер» требует за Мэддисона 60 миллионов фунтов стерлингов

Стала известна сумма, которую «Лестер» хочет получить за полузащитника команды Джеймса Мэддисона.

По информации The Telegraph, «Лестер» рассчитывает выручить за 26-летнего англичанина 60 миллионов фунтов стерлингов. Основным претендентом на полузащитника считается «Ньюкасл».

В минувшем сезоне «Лестер» занял 18-е место в АПЛ и вылетел в чемпионшип. Мэддисон провел 32 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал 9 голевых передач.