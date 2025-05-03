Футбол
3 мая, 19:06

«Лестер» обыграл «Саутгемптон» и прервал серию из 12 матчей без побед

Форвард «Лестера» Джейми Варди (справа) в матче против «Саутгемптона».
Фото Reuters

«Лестер» дома обыграл «Саутгемптон» в матче 35-го тура АПЛ — 2:0.

У хозяев забили Джейми Варди и Джордан Айю.

«Лестер» прервал свою серию из 12 матчей без побед, команда занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ с 21 очком. «Саутгемптон» идет на последней, 20-й строчке с 11 очками. Оба клуба уже лишились шансов сохранить место в премьер-лиге по итогам сезона.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 35-й тур.
03 мая, 17:00. King Power Stadium (Лестер)
Лестер
2:0
Саутгемптон

В параллельном матче «Эвертон» дома сыграл вничью с «Ипсвичем» — 2:2.

У хозяев забили Бету и Дуайт Макнейл, у гостей отличились Хулио Энкисо и Джордж Херст.

«Эвертон» занимает 14-е место в таблице АПЛ с 39 очками. «Ипсвич» идет на 18-й строчке с 22 очками, команда лишилась шансов сохранить место в премьер-лиге по итогам сезона.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 35-й тур.
03 мая, 17:00. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
2:2
Ипсвич

«Лидс» выиграл чемпионшип, «Шеффилд Юнайтед», «Сандерленд», «Бристоль» и «Ковентри» сыграют в плей-офф за выход в АПЛ

«Арсенал» дома уступил «Борнмуту»
