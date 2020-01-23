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«Лестер» разгромил «Вест Хэм»

00:38
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«Лестер» выиграл у «Вест Хэма» в матче 24-го тура чемпионата Англии (4:1).

Чемпионат Англии

Премьер-лига

24-й тур

«Лестер» — «Вест Хэм Юнайтед» — 4:1 (2:0)

Голы: Барнс, 24 (1:0). Рикарду Перейра, 45+5 (2:0). Нобл, 50 — с пенальти (2:1). Перес, 81 — с пенальти (3:1). Перес, 88 (4:1).

«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Менди (Ндиди, 34), Тилеманс, Барнс (Морган, 83), Мэддисон, Варди (Ихеаначо, 44), Перес.

«Вест Хэм Юнайтед»: Рэндолф, Сабалета, Огбонна, Масуаку (Пабло Форнальс, 46), Крессуэлл, Диоп, Нобл, Лансини, Райс, Снодграсс (Антонио, 46), Алле.

Предупреждения: Шмайхель, 50. Огбонна, 79.

Судья: Кут.

22 января. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».

Лестер — Вест Хэм Юнайтед

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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