«Лестер» разгромил «Ньюкасл» и сократил отставание от «Ливерпуля»

«Лестер» разгромил «Ньюкасл» в матче 21-го тура чемпионата Англии — 3:0. «Лисы» сократили отставание от лидера таблицы «Ливерпуля» до 10 очков. У «красных» есть две игры в запасе. «Ньюкасл» идет 12-м.

В другой игре «Уотфорд» в меньшинстве одолел «Вулверхэмптон».

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21-й тур

«Ньюкасл» — «Лестер» — 0:3 (0:2)

Голы: Перес, 36 (0:1). Мэддисон, 39 (0:2). Чудхури, 87 (0:3).

«Ньюкасл»: Дубравка, Фернандес, Виллемс (Йедлин, 45), Лежен, Шер, Манкильо (Крафт, 45+3), Шелви (Лонгстафф, 46), Хэйден, Альмирон, Муто, Жоэлинтон.

«Лестер»: Шмайхель, Фукс, Эванс (Морган, 84), Рикарду Перейра, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Тилеманс, Ндиди, Мэддисон (Чудхури, 77), Перес, Ихеаначо (Грэй, 63).

Предупреждения: Фернандес, 31. Тилеманс, 59.

Судья: Аткинсон.

1 января. Ньюкасл. Стадион «Сент-Джеймс Парк».

«Уотфорд» — «Вулверхэмптон» — 2:1 (1:0)

Голы: Деулофеу, 30 (1:0). Дукуре, 49 (2:0). Педру Нету, 60 (2:1).

«Уотфорд»: Фостер, Каткарт, Кико Фемения (Холевас, 60), Кабаселе, Доусон, Капуэ, Чалоба, Дукуре, Дини, Деулофеу (Масина, 72), Сарр (Перейра, 90+2).

«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Доэрти, Беннетт (Винагре, 54), Хонни Кастро (Невеш, 54), Коади, Жоау Моутинью, Дендонкер, Саисс, Хименес, Траоре, Педру Нету (Жота, 66).

Предупреждения: Доусон, 21. Педру Нету, 26. Дини, 90+4. Фостер, 90+6.

Удаление: Кабаселе, 71.

Судья: Мэдли.

1 января. Уотфорд. Стадион «Викаредж Роуд».